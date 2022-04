Sie haut die Männer aber direkt vom Hocker! Mit Granate Cindy kam am Sonntagabend endlich wieder frischer Wind in die Love Island-Villa. Die Beauty stand noch nicht ganz mit beiden Beinen in der Sendung – und schon waren die Männer der Insel hin und weg von ihr. Die Boys gerieten ihretwegen direkt in Flirt-Laune und buhlten wie wild um Cindy!

Besonders Mark schien direkt auf der rosaroten Wolke zu schweben. "Ich war direkt geflasht. Ich habe gedachte, dass das genau mein Typ ist", erklärte der blonde Lockenkopf im Einzelinterview. Seine Flirt-Versuche blieben zu Beginn aber erst mal ohne Erfolg. Single-Boy Adriano versuchte bei der Granate direkt mal sein Glück. "Vom Aussehen ist sie schon mein Typ, ich mag ja blaue Augen", verriet er. Auch Neuling Bocc suchte den Smalltalk mit Cindy: "Sie hat Humor, ist witzig, kann sehr gut lachen."

Doch offenbar hat Cindy ausgerechnet an Léon Interesse. "Das Gespräch mit Léon war ganz cool. Ein bisschen vertraut schon fast", plauderte die Hotelfachfrau aus. Er schien ebenfalls nicht abgeneigt – seiner Partnerin Leonie schmeckte das überhaupt nicht. "Ist kein schönes Gefühl", stellte sie klar. Wäre Léon in die Flirt-Offensive gegangen, wenn Leonie nicht da wäre? "Die hätte ich mir direkt geschnappt", stellte er gegenüber Adriano klar.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI "Love Island"-Teilnehmer Frühling 2022

RTLZWEI Adriano und Cindy von "Love Island" Frühling 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Cindy, "Love Island"-Kandidatin 2022

