Ist das etwa ein Gender-Reveal? Die Sängerin Leona Lewis (37) verkündete vor Kurzem, dass sie schwanger ist und endlich ihren ersten Nachwuchs erwartet! Gemeinsam mit Ehemann Dennis Jauch blickt sie der Geburt ihres Sprösslings freudig entgegen. Paparazzi konnten die "Bleeding Love"-Interpretin daraufhin mit ihrem Babybauch ablichten. Auch nun präsentiert Leona wieder ihre Kugel – und hat ein verdächtiges Detail versteckt!

Auf Instagram teilte die 37-Jährige eine Reihe von Schnappschüssen, auf denen sie ihr Bäuchlein gekonnt in Szene sitzt. In einem hellblauen Kleid, kombiniert mit einer hellblauen Handtasche, posiert sie, was das Zeug hält. Unter den Beitrag schrieb sie "Birthday Girl" und setzte dahinter ein Herz-Emoji – ebenfalls in Blau. Will Leona hier etwa indirekt mitteilen, dass sie einen Jungen zur Welt bringen wird? Das lässt sich nur munkeln...

Bevor die Songschreiberin ihre Schwangerschaft offenbarte, hatten sie und ihre Gatte eigentlich ganz andere Pläne: Gegenüber der Zeitschrift Stella schilderten Leona, dass sie und ihr Mann gerne ein Kind adoptieren würden. "Meine Mutter ist in einem Kinderheim aufgewachsen und niemand hat sie als Kind adoptiert. Ich würde deshalb sofort adoptieren!", erklärte sie.

