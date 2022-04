Katharina Wageners (26) Baby hat ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt! Die Are You The One?-Bekanntheit und ihr Partner Kevin Yanik sind seit August vergangenen Jahres stolze Eltern eines kleinen Sohnes. Nach der Geburt ihres Kindes trennten sich die frischgebackenen Eltern kurzzeitig, fanden aber wieder zusammen. Nach der Versöhnung läuft es bei den beiden nun aber viel besser. Ihre Beziehung hat sich seit der Geburt des Babys aber generell verändert!

In einem Q&A auf Instagram stellte ein Fan die Frage, inwiefern sich die Beziehung von Kathi und Kevin verändert hat, seit die beiden Eltern sind. "Eigentlich hat sich alles verändert. Sexualleben, Privatleben, Hobbys, aber auch der Mittelpunkt. Wir beschäftigen uns nicht mehr so viel mit uns selber und meckern über uns, sondern unser Fokus ist einfach das Baby mittlerweile", antwortete das Paar. "Und wir sind viel erwachsener", ergänzten die zwei.

Erst vor wenigen Wochen gaben die Influencer preis, dass sie sich noch ein weiteres Baby wünschen – wenn auch zu einem späteren Zeitpunkt. "Ja, aber noch nicht jetzt. Wir genießen gerade die Zeit zu dritt und konzentrieren uns voll und ganz auf unseren kleinen Jungen", hatten sie auf Instagram erzählt.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und ihr Sohn

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

