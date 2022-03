Ist die Familienplanung von Katharina Wagener (26) und Kevin Yanik eigentlich abgeschlossen? Die beiden Are you the One?-Teilnehmer sind vergangenes Jahr zusammen Eltern geworden – für beide ist ihr Sohn das erste Kind. Nach seiner Geburt machte das Paar eine schwere Phase durch, doch inzwischen ist wieder alles in Ordnung. Derzeit läuft es sogar ausgesprochen gut bei den verlobten Turteltauben! So gut, dass Kevin und Kathi sich vielleicht vorstellen könnten, noch ein zweites Kind zu bekommen?

Diese und weitere Fragen beantwortete die Influencerin jetzt im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram. "Ja, aber noch nicht jetzt. Wir genießen gerade die Zeit zu dritt und konzentrieren uns voll und ganz auf unseren kleinen Jungen", betonte Kathi. Was ihre Follower ebenfalls interessiert hat: Lassen sie ihren Sohn eigentlich noch taufen? "Ja, ich plane gerade alles und freue mich schon richtig darauf. Wir laden auch Kevins Familie aus Polen ein und hoffen, dass alles stattfinden kann", berichtete die Mama.

Zu guter Letzt beantwortete Kathi noch eine ziemlich intime Frage: Hatten sie und Kevin eigentlich Sex während ihrer Schwangerschaft? "Ja, da spricht nichts dagegen", erklärte Kathi. Kevin ergänzte dann noch scherzhaft: "Ein richtiger Ritter besteigt auch eine große Burg."

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Baby

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik im Juli 2021

