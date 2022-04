Rihanna (34) zeigt sich seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft in zahlreichen extravaganten Looks. Ob freizügig oder doch eher verspielt – die Sängerin präsentiert gerne ihren Babybauch. Inzwischen ist die Liedermacherin im letzten Trimester angekommen und die Geburt dürfte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Das nutzt sie noch aus und setzt ihre Kugel erneut in Szene: Rihanna spaziert mit einem auffälligen Plüschkleid durch die Gegend!

Auf aktuellen Paparazzi-Aufnahmen, die Hollywood Life vorliegen, hat sich die 34-Jährige in ein Outfit der etwas anderen Art geschmissen. Denn hier trägt die "Umbrella"-Interpretin ein pinkfarbenes Plüschkleid, das nicht nur ganz schön knapp ist, sondern auch durch hellblaue Federn am unteren Saum verziert wird. Offenbar war das Gesangstalent gerade auf dem Weg in ein italienisches Lokal, um zu Abend zu essen.

Rihanna scheint sich jedenfalls schon bestens auf die bevorstehende Geburt ihres Sprösslings vorzubereiten: Nachdem sie bereits gemeinsam mit ihrem Liebsten A$ap Rocky (33) auf Shoppingtour gewesen war, lichteten Paparazzi die Songschreiberin nun beim Kauf von Babyklamotten ab. In einem Designerladen in Los Angeles suchte sie nach hübscher Kleidung für ihren Nachwuchs.

Getty Images Rihanna im Februar 2022 in Mailand

Getty Images Rihanna, Sängerin

Action Press / Backgrid A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022

