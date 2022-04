War Olivia Wilde (38) die Inspiration für Harry Styles' (28) neuestes Werk? Schon seit über einem Jahr sollen die Schauspielerin und der Musiker gemeinsam durchs Leben gehen. Offiziell bestätigt haben die beiden das allerdings nie. Über sein Privatleben spricht der One Direction-Star ohnehin kaum – doch womöglich singt er nun darüber. Die Fans sind sich sicher: In seinem aktuellen Song "As It Was" geht es um Olivia!

In dem neuen Lied des 28-Jährigen heißt es unter anderem: "Ich will nicht darüber reden, wie es früher war. Verlässt Amerika, zwei Kinder folgen ihr. Ich will nicht darüber reden, wer es zuerst macht." Damit könnte Olivia gemeint sein, die aus den USA stammt und Harry mit ihren beiden Kids in England besucht. Außerdem ist am Anfang des Tracks eine Kinderstimme zu hören – womöglich gehört diese zu einem der Sprösslinge, die aus der Olivias Beziehung mit Jason Sudeikis (46) stammen.

Die Fans sind von dieser Theorie überzeugt. "Harry Styles hat nicht einmal versucht, die Tatsache zu verbergen, dass seine neue Single von Olivia Wilde handelt, ganz und gar nicht", schrieb ein Twitter-User. Ein weiterer schließt sich dieser Meinung an: "Der Name Olivia Wilde steht hier ganz groß geschrieben!"

Musikvideo: "Harry Styles" mit "As It Was" Harry Styles in seinem Musikvideo zu "As It Was"

Instagram / oliviawilde Olivia Wilde und ihre Kinder Otis und Jason im August 2019

Getty Images Harry Styles im Jahr 2020

