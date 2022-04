Tara Tabitha (29) hatte bislang kein Glück mit den Männern. Die Reality-TV-Bekanntheit nahm zuletzt am Dschungelcamp teil und bandelte für kurze Zeit mit Filip Pavlovic (27) an – doch daraus wurde nichts. Ihr nächster Partner soll aber am liebsten auch ein Promi sein! "Erstens, weil er das versteht, weil er neben mir an meiner Seite stehen kann und wir das zusammen machen können. Er aber gleichzeitig auch niemand ist, der mich ausnutzen würde grundsätzlich, weil ich ihn ja nicht fame mache, sondern er selber schon fame ist", erklärte sie im Interview mit Promiflash.

