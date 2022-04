Chris Pine (41) ist amüsiert. Der Schauspieler zeigte sich Anfang März bei der Premiere seines neuen Films "All The Old Knives" völlig verändert. Der Filmstar trägt seine Haare nun länger und ließ sich einen Vollbart wachsen. Doch sein neuer Look scheint so manchen zu verwirren: Wie Chris nun verriet, wurde er am Wochenende mit einem Star aus den 90er-Jahren verwechselt.

In der Sendung "Jimmy Kimmel Live!" erzählte der 41-Jährige, dass er am Wochenende auf einer Party anlässlich der Oscars war. "Als ich gehen wollte, hielt ein Typ mich an und meinte 'Ich kenne dich' [...] und er sagte, ich wäre Joey Lawrence (45)", plauderte der Star Trek-Darsteller aus. Mit dem 45-Jährigen sei er zuvor noch nie verwechselt worden, betonte er.

Doch anstatt dem Mann zu verraten, wer er wirklich ist, erlaubte sich Chris einen Scherz: "Ich sagte zu ihm 'Ich bin Chris Evans, Captain America'." Die Lüge scheint der Fan ihm offenbar abgenommen zu haben. "Und zu allem Überfluss antwortete er 'Das ist mein Mann'", erinnerte sich Chris.

Anzeige

Getty Images Schauspieler Joey Lawrence

Anzeige

Getty Images Chris Pine, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Chris Evans beim Toronto International Film Festival, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de