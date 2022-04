Bekam Georgina Fleur (32) und Kubilay Özdemirs Tochter die Auseinandersetzung zwischen ihren Eltern mit? Nach einer turbulenten On-off-Beziehung entschieden die Reality-TV-Bekanntheit und der Unternehmer sich dazu, sich ein für alle Male zu trennen – zuvor hatten sie mit zahlreichen Eskalationen für Negativschlagzeilen gesorgt. Nun wurde Kubi erneut gewalttätig gegenüber Georgina und verpasste ihr sogar ein blaues Auge – wo war die gemeinsame Tochter zu dem Zeitpunkt?

Weil Kubi die Kleine alkoholisiert abholen wollte, hatte Georgina sie ihm nicht mitgegeben – und wurde daraufhin von dem Ex-Sommerhaus-Kandidaten geschlagen. "Er hat mit Fäusten auf mich eingeschlagen wie auf einen Boxsack, ich sehe nicht so aus, als wäre ihm die Hand ausgerutscht", erinnert sie sich bei BILD Live – daraufhin habe sie ihre Tochter nicht mal hochheben können. Besonders schlimm: Das Kleinkind bekam alles mit. "Meine Tochter war in dem Moment auch in der Wohnung, sie ist sieben Monate alt. Ich denke, sie wird das vergessen, aber sie war schon sehr weinerlich", erzählt die 32-Jährige.

Ob sie später einmal mit ihrer Tochter über die Geschehnisse sprechen werde, weiß Georgina noch nicht. "Ich würde ihr das erst mal nicht erzählen, wann wird sie das verstehen? In zehn Jahren? Bis dahin rückt es vielleicht in den Hintergrund", überlegt sie.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und Kubilay Özdemir in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im März 2022

Instagram / georginafleur.tv Reality-TV-Bekanntheit Georgina Fleur

