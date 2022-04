Verfolgt Markus Kok einen Plan, um Robin Riebling auf die Palme zu bringen? Bei Prominent getrennt kämpfen die VIP-Duos nicht nur gegen andere Promis – an ihrer Seite haben sie ausgerechnet ihre Ex-Partner. Während die einen am liebsten so wenig Zeit wie möglich miteinander verbringen möchten, ist Robin gerne in der Nähe von Lena Schiwiora (25). Kein Wunder, dass es ihn besonders stört, als er sie in trauter Zweisamkeit mit Koki erwischt. Aber kuschelt der Adam sucht Eva-Star absichtlich mit Lena, um seinen Konkurrenten zu ärgern?

In der aktuellen Folge des RTL+-Formats kommen sich die Love Island-Bekanntheit und Koki verdächtig nahe. Der 42-Jährige legt sogar seinen Kopf auf Lenas Schoß. Das gefällt ihrem Ex augenscheinlich gar nicht. "Läuft bei euch. Ich bin zehn Minuten aus dem Raum – auf einmal sind die beiden ganz eng beieinander. Das sind Sachen, die mich echt stören", meckert er. Obwohl Lena ihm versichert, dass kein Grund zur Eifersucht besteht, ist der Fußballer stinksauer und spricht Koki auf das Ganze an. Offenbar hat er das Gefühl, der Düsseldorfer habe es auf ihn abgesehen. "Du provozierst auch den ganzen Tag", ärgert er sich.

Tatsächlich scheint Koki die Absicht zu haben, Robin bewusst zu machen, dass er bei Lena nicht mehr landen kann. Im Vieraugengespräch mit der Blondine gab er ihr mit auf den Weg, dass sie ihm derzeit zu große Hoffnungen auf ein Comeback mache. "Wenn du ihn wirklich nicht mehr willst, musst du den Kontakt danach abbrechen. Sonst wird er nicht loskommen von dir", riet Koki.

Alle Infos zu “Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen” auf RTL+.

RTL / Seapoint Lena Schiwiora und Robin Riebling bei "Prominent getrennt"

RTL / Seapoint Die "Prominent getrennt"-Kandidaten 2022

Instagram / markus_koki Markus Kok, "Prominent getrennt"-Teilnehmer 2022

