Es war der erste große Eklat der aktuellen Staffel! Bucci suchte bei Love Island die große Liebe. Doch mit seinem Verhalten ließ es der Kuppelshow-Kandidat in den Augen vieler an Respekt mangeln – weshalb er die Liebesinsel vorzeitig verlassen musste. Dabei wurde wohl noch nicht einmal alles ausgestrahlt, was in der Villa vorgefallen war. Das berichtete jetzt der Ex-Islander Tim Kühnel!

In einem Instagram-Livestream mit Aurelia und Jessica wendete sich Tim an alle Zuschauer, die den Rauswurf überzogen fanden: "Seid froh, dass nicht alles gezeigt wurde, denn das will keiner sehen." Und auch Aurelia war sich sicher, dass hinter den Kulissen noch einiges vorgefallen sein muss: "Wenn 'Love Island' diesen Schritt geht, dann ist das echt gravierend."

Bucci habe völlig unterschätzt, wie sein Verhalten ankommen würde, meinte Jessica: "Ich glaube, er hat gedacht, das kommt gut an, diese Ehren-Nummer. Ich glaub, er dachte, jeder feiert ihn dafür." So erkläre sie sich auch seine überraschte Reaktion auf sein Show-Aus.

RTLZWEI Sandrine und Bucci von "Love Island" im Frühling 2022

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel, 2021 auf Capri

RTLZWEI / Thomas Reiner Jessica, "Love Island"-Kandidatin 2022

