Jetzt äußert sich Twenty4Tim! Der Influencer erfüllte sich gerade am vergangenen Freitag einen großen Traum: Er veröffentlichte seinen ersten Song! Für das Video zu "Bling Bling" lud sich der TikTok-Star einige hochkarätige Promis ein und produzierte ein aufwendiges Musikvideo. Doch kurz nach dem Release wurde es wieder aus dem Netz genommen: Nun gab Tim ein Statement zu dem Eklat ab!

Offenbar sind die Gründe für das Sperren des Videos auf YouTube noch immer unklar. "Traurig, dass mir immer wieder Steine in den Weg gelegt werden. Ich kenne es nicht anders und hoffe sehr, dass mein Video bald wieder online sein wird", erklärte er gegenüber Promiflash. Derzeit arbeitet sein Team auf Hochtouren, damit der Clip bald wieder abrufbar sein kann. An diejenigen, die für dieses Drama gesorgt haben, hat Tim jedoch noch eine klare Botschaft: "Wer oder was auch immer hinter der Sperrung des Videos steckt, wird mich nicht kleinkriegen, denn am Ende macht mich jeder Hate nur stärker."

Der Hate richtete sich vor allem an Tims Darstellungsweise: Denn in dem Video zeigte er deutlich seine Reize und scherte sich auch nicht, die gesellschaftlichen Geschlechternormen verschwimmen zu lassen. "Ich repräsentiere den modernen Jungen, der auf Klischees einen Scheiß gibt, für mich gibt es kein typisch Junge oder typisch Mädchen", stellte er deutlich klar.

