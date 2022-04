Ein herber Rückschlag für Twenty4Tim! Erst am Freitag hatte der Webstar eine ganz besondere Premiere zu feiern. Er veröffentlichte seinen ersten eigenen Song mit dem Titel "Bling Bling" samt Musikvideo. Dabei hat der Influencer auch keine Kosten gescheut. Für den Clip hat er knapp 190.000 Euro hingeblättert. Das Resultat ist derzeit aber nirgends aufzufinden: Tims Musikvideo ist vorläufig nicht mehr abrufbar!

In seiner Instagram-Story zeigte Tim ein Foto der Fehlermeldung. "Dieser Inhalt ist aufgrund einer rechtlichen Beschwerde in dieser Landes-Domain nicht verfügbar", heißt es darin. Schon seit Sonntagmittag ist es offline. Aber Tim gab sich gefasst. "Wir arbeiten daran. Keine Sorge. Warum wird einem der Weg immer so schwer gemacht?", fragte er sich dennoch. Aus welchem Grund das Video gesperrt wurde, erklärte der TikToker nicht genauer. Trotzdem stellte er klar: "Nein, es ist nicht wegen irgendwelcher Personen im Video. Wir haben von allen Personen Unterschriften, ich weiß nicht, was da rumerzählt wird."

In dem Musikclip waren immerhin eine ganze Menge bekannter Gesichter zu sehen. Unter anderem Rapperin Katja Krasavice (25), Ex-Bachelor Niko Griesert (31), Model Gerda Lewis (29) oder auch die Influencerin Sophia Thiel (27) gaben sich die Ehre – und das ganz ohne Gage. "Alle bekannten Personen, die Teil des Videos sind, sind meine Freunde", betonte Tim im Bild-Interview.

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim beim Musikvideodreh zu seiner Single "Bling Bling"

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, Internet-Star

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim am Set seines Musikvideos

