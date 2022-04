Avril Lavigne (37) und Mod Sun scheinen immer noch im siebten Himmel zu schweben. Seit gut eineinhalb Jahren sind die beiden Musiker nun schon unzertrennlich. Ihr gemeinsames Liebes-Glück wollen sie nach einem anfänglichen Versteckspiel inzwischen auch mit aller Welt teilen. Denn mittlerweile wird das Paar immer mal wieder bei Events total verliebt abgelichtet. Bei den diesjährigen Grammy Awards turtelte Avril nun wild mit Mod Sun herum.

Am vergangenen Sonntag wurde zum 64. Mal der begehrte Musikpreis in Las Vegas verliehen. Auch die Kanadierin durfte an diesem Abend eine Auszeichnung überreichen. Darüber hinaus ließ es sich die 37-Jährige nicht nehmen, mit ihrem Liebsten über den roten Teppich zu spazieren. Dass sie mit dem Rapper glücklich ist, wollte Avril augenscheinlich aller Welt zeigen. Wie einige Fotos des Abends beweisen, posierte das Paar gemeinsam für die Fotografen, bevor es sich schließlich einen leidenschaftlichen Kuss auf die Lippen gab. Auch im Laufe des Abends konnten die beiden Turteltauben kaum die Finger voneinander lassen.

Dass die "Sk8er Boi"-Interpretin inzwischen so glücklich mit dem 35-Jährigen ist, kam auch für sie selbst sehr überraschend. So verriet Avril Anfang März, dass sie damals eigentlich mit dem Gedanken ins Tonstudio gegangen sei, die Nase voll von Beziehungen zu haben. "Und dann, ein paar Tage später, hatte ich einen Freund. Ich bin praktisch nie Single", verriet die Blondine damals in der The Kelly Clarkson Show.

Anzeige

Getty Images Mod Sun und Avril Lavigne bei den 64. Grammy Awards im April 2022

Anzeige

Getty Images Avril Lavigne und Mod Sun im April 2022

Anzeige

Getty Images Avril Lavigne, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de