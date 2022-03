Avril Lavigne (37) plaudert aus dem Nähkästchen. Im Februar des vergangenen Jahres machten Gerüchte die Runde, dass die Sängerin und der Musiker Mod Sun ein Paar seien, nachdem sie einen gemeinsamen Song veröffentlicht hatten. Nur kurze Zeit später bestätigten die beiden ihre Beziehung, indem sie Händchen haltend spazieren gingen. Wie Avril nun verriet, kam die Beziehung zu dem Künstler für sie selbst ziemlich überraschend.

"Ich bin ins Studio gegangen und habe mir gesagt: 'Okay, so sieht es aus – ich bin über die Liebe hinweg.'", erzählte die "Complicated"-Interpretin bei "The Kelly Clarkson Show". Sie schrieb daraufhin den Song "Love Sux", welcher die Stimmung des Albums festlegte. "Und dann, ein paar Tage später, hatte ich einen Freund. Ich bin praktisch nie Single", gab die 37-Jährige zu.

Vergangenen Monat teilte die Musikerin jedoch mit, dass für sie Beziehungen in der Vergangenheit nicht einfach waren. "Es ist für niemanden einfach und ich habe jetzt lange genug gelebt, um zu erkennen, dass ich mich selbst in den Vordergrund stellen und mich um mich selbst kümmern muss", offenbarte sie gegenüber Fault Magazine. Mit Mod Sun an ihrer Seite gelingt ihr dies offenbar.

Getty Images Mod Sun und Avril Lavigne, September 2021

Instagram / avrillavigne Mod Sun und Avril Lavigne

Getty Images Avril Lavigne im Januar 2022

