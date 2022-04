So hatte sich Olivia Rodrigo (19) ihren Gewinn bei den Grammy Awards wohl nicht vorgestellt. Am vergangenen Sonntag wurden zum 64. Mal die begehrten Musikpreise in Las Vegas verliehen. An diesem Abend durfte sich die "Good 4 u"-Interpretin auch gleich über drei Auszeichnungen freuen. Im Anschluss an das Event posierte die brünette Schönheit dann stolz mit ihren Trophäen – dabei fiel Olivia allerdings einer ihrer Grammys herunter und zerbrach.

Wie Aufnahmen zeigen, präsentierte die 19-Jährige den Fotografen nach der Veranstaltung stolz ihre Grammy Awards. Dabei reihe Olivia die drei Preise auf ihrem Unterarm auf. Zunächst schien noch alles in Ordnung zu sein, doch dann passierte das Folgenschwere: Einer der goldenen Tonträger fiel der Sängerin auf den Boden und zerbrach in zwei Teile. Auf einigen Fotos ist darauffolgend zu erkennen, wie Olivia schockiert den Mund aufreißt.

Olivia ist jedoch keineswegs die erste Preisträgerin, die Probleme damit hat, alle Trophäen gleichzeitig zur Schau zu stellen. Vor rund zwölf Jahren ereilte Taylor Swift (32) ein ähnliches Schicksal. Seinerzeit wurde die "Cruel Summer"-Interpretin mit vier Preisen, unter anderem in der Kategorie "Album des Jahres" ausgezeichnet. Beim anschließenden Fototermin rutschte der damals 22-Jährigen einer der Grammys aus dem Arm und fiel zu Boden. Auch Taylor war von dem kleinen Missgeschick mehr als schockiert.

Anzeige

Getty Images Olivia Rodrigo, Sängerin

Anzeige

Getty Images Olivia Rodrigo, Sängerin

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den Grammy Awards im Januar 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de