Justin Long (43) ist überglücklich! Schon mehrere Monate ist bekannt, dass der US-Amerikaner in festen Händen ist. Jedoch verriet er nicht, wer die Frau an seiner Seite ist. Schon lange wurde aber darüber spekuliert, dass der Schauspieler und Kate Bosworth (39) ein Liebespaar sind. Paparazzi lichteten die zwei außerdem schon mehrmals ab. Nun betonte Justin erneut, wie glücklich er mit seiner Partnerin ist!

In dem "Viall Files"-Podcast gab der "Er steht einfach nicht auf Dich"-Darsteller preis, wie toll seine Beziehung läuft. Er erzählte, dass er bereit für "die Eine" war und sie schließlich in seiner Partnerin gefunden hat. Außerdem verriet er, warum er sich schwer damit tue, seine Beziehung öffentlich zu machen: "Es ist seltsam. Ich möchte [darüber reden], aber ich will auch beschützerisch sein. Ich will es von den Dächern schreien, aber ich will auch beschützerisch sein." Dennoch machte er klar: "Ich bin so glücklich."

Auch wenn er den Namen der Blondine nicht explizit erwähnte, könnte es gut sein, dass es sich um Kate handelt. Die beiden sollen angeblich sogar schon zusammen wohnen und wurden schon unzählige Male gemeinsam gesichtet.

Anzeige

Instagram / katebosworth Kate Bosworth mit Justin Long

Anzeige

Getty Images Justin Long bei der "Literally, Right Before Aaron"-Premiere in NYC im April 2017

Anzeige

Instagram / katebosworth Justin Long und Kate Bosworth

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de