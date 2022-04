Sie ist der Neuzugang bei Alles was zählt! Die Schauspielerin Féréba Koné ist vor allem durch die KiKa-Serie "Das Haus Anubis" bekannt. Dort spielte sie die Hauptrolle der Mara Minkmar und versuchte den bizarren Geschehnissen gemeinsam mit ihren Freunden auf den Grund zu gehen. Danach stand sie für das Erfolgsmusical König der Löwen auf der Bühne. Und jetzt verschlägt es Féréba in den "Alles was zählt"-Kosmos!

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wird die gebürtige Hamburgerin ab dem 12. April in der Daily zu sehen sein. Als Imani Okana, eine junge Ärztin aus dem Kongo, will sie im Steinkamp-Zentrum ihr neues Leben beginnen. Doch das wird zur wahren Herausforderung für die Geflüchtete. Statt in ihrem Beruf Fuß fassen zu können, muss Imani sich mit einem Job als Reinigungskraft über Wasser halten, da sie ihre Papiere auf der Flucht nach Deutschland verloren hat.

Natürlich wird die Liebe aber auch eine Rolle in ihrem so schon komplizierten Leben spielen. Als Imani nämlich Cheftrainer Deniz Öztürk begegnet, scheinen die Funken zu sprühen. Féréba bedeuten ihr neuer Charakter und die Story drumherum offenbar sehr viel: "Auch ich habe Freunde, die in ihrem Bekanntenkreis ähnliche Situationen erlebten, in denen Verwandte und Bekannte, die aus Kriegsregionen flüchten mussten und in Deutschland aufgenommen wurden, auch nachdem sie eine Aufenthaltserlaubnis erhalten hatten, nicht in ihrem erlernten Beruf arbeiten durften", erzählte Féréba.

Anzeige

ActionPress / Krick, Jens Féréba Koné, Schauspielerin

Anzeige

ActionPress / Krick, Jens Féréba Koné, "Alles was zählt"-Neuzugang

Anzeige

ActionPress / Krick, Jens Féréba Koné, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de