Die Unter uns-Fans hätten fast auf Valea Scalabrino (31) verzichten müssen! Die Schauspielerin ist seit mittlerweile 13 Jahren als Sina Hirschberger in der RTL-Daily zu sehen. Erst vor wenigen Wochen hat die gebürtige Berlinerin ihr Jubiläum am Set feiern dürfen. Aber um ein Haar wäre es gar nicht zu Valeas Verpflichtung bei "Unter uns" gekommen – denn sie war zunächst bei einem ganz anderen Casting. Im Promiflash-Interview verriet die TV-Darstellerin: Sie hatte eigentlich für Alles was zählt vorgesprochen.

"Ich war ursprünglich für ein Casting bei 'Alles was zählt'. Doch dann hat sich die Geschichte geändert", plauderte die 31-Jährige im Promiflash-Interview aus. So war sie aber in der Künstlerkartei gelandet und wurde kurze Zeit später zum Casting für "Unter uns" nach Köln eingeladen. "Nach zwei oder drei Wochen hieß es dann: 'Wir nehmen dich, du musst übermorgen hier sein'", erinnerte sie sich an die aufregende Zeit zurück.

Nach der Zusage sei aber alles Schlag auf Schlag gegangen. Dass sie damals nicht nur den Wohnort gewechselt hat, sondern mittlerweile auch über ein Jahrzehnt Teil der Produktion ist, ist für Valea kaum zu glauben. "Wenn man bedenkt, dass ich damals innerhalb von zwei Tagen meine Sachen gepackt habe und von Berlin nach Köln geflogen bin – und niemals damit gerechnet hätte, dass ich so lange da bleiben würde – ist es schon krass", betonte sie.

Anzeige

TVNow/ Stefan Behrens Cecilia (Carina Koller) und Sina (Valea Scalabrino) bei "Unter uns"

Anzeige

RTL/ Bernd Jaworek Valea Scalabrino, Schauspielerin

Anzeige

RTL / Stefan Behrens Valea Scalabrino, Sexiest "Unter uns"-Woman 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de