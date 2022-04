Auf Love Island wird es gefährlich! Erst in der vergangenen Folge wurde sich wieder neu gepaart – und dann hieß es auch noch Abschied nehmen. Adriano und Sanne waren das hoffnungsloseste Couple auf der Insel der Liebe und wurden von den restlichen Islandern somit rausgewählt. Doch für Nachschub ist schon gesorgt: Daniel und Chris werden als Granaten die Villa sprengen und versuchen, die Ladys von sich zu überzeugen!

Im Promiflash-Interview gab sich Chris vorab bereits selbstbewusst. Dass er nun als Granate zu schon bestehenden Paaren einzieht, sieht der Single-Boy nicht als Hindernis. "Wenn es passt, kann sich jemand noch entcouplen. Wenn jemand Neues in die Villa kommt, ist es ja immer interessant für alle", betonte er. Mit seiner Teilnahme will sich der Beau selbst herausfordern: "Ich mache es nicht wegen Followern oder Preisgeld, ich mache es wirklich wegen der Erfahrung."

Daniel erhofft sich ebenfalls Spaß und nette Bekanntschaft. Außerdem nennt er als Ziel: "Definitiv jemanden kennenzulernen, wo es auch was Langfristiges werden könnte." Dass sich in der Villa bereits Couples gefunden haben, beschäftigt ihn jedoch. "Man will niemanden auseinanderbringen, aber wir wissen auch alle, um was es geht. Das ist einfach das Spiel", merkte er dennoch an.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Sanne und Adriano bei "Love Island" 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Chris, "Love Island"-Kandidat

RTLZWEI / Thomas Reiner Daniel, "Love Island"-Kandidat

