In Sachen Styling vertraut Cathy Hummels (34) auf ihren Ehemann! Auch in der kommenden Staffel von Kampf der Realitystars wird die gebürtige Bayerin ab dem 13. April wieder als Moderatorin im Einsatz sein. Schon bei ihrem Auftritt im Love Island-Finale der Frühlingsstaffel 2021 hatte die Influencerin im Netz ihren Gatten Mats Hummels (33) als Stylist angegeben. Wie Cathy Promiflash verriet, hatte er auch bei ihrem neuesten TV-Job wieder Mitspracherecht, was das Outfit anging.

Im Promiflash-Interview sprach die 34-Jährige über die anstehende "Kampf der Realitystars"-Staffel. In der Wahl der Klamotten war Mats ihr wieder eine große Hilfe. "Gepackt habe ich selbst, aber wir haben gemeinsam die Outfits ausgesucht", erzählte die Frau des Profikickers. Dass sie nicht mehr auf einen professionellen Stylisten angewiesen ist, gefällt der Mutter eines Sohnes: "Ich habe gemerkt, dass ich mich einfach wohler fühle, wenn ich mich selbst kleide. Ich betone gerne meine Vorzüge und so habe ich dann auch meine Kleiderwahl getroffen."

Obwohl seit dem vergangenen Jahr immer wieder Trennungsgerüchte um sie und Mats aufkommen, scheinen sie immer noch am selben Strang zu ziehen. Die Spekulationen will Cathy auch gar nicht an sich heranlassen. "Ich sage immer, für uns ist alles gut und wir werden immer eine Familie sein und bleiben – egal was", hatte die Beauty Anfang des Jahres gegenüber RTL betont.

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im April 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, "Kampf der Realitystars"-Moderatorin

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

