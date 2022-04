Mike Singer (22) gibt ehrliche Einblicke in sein Let's Dance-Training. Seit fast sieben Wochen übt der Sänger gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft (32) für die Performances in der Tanz-Show. Die fast täglichen Sporteinheiten hatte er sich anfangs aber viel einfacher vorgestellt. Er wusste nicht, dass das Training so lange dauert und die Choreos so schwer zu merken sind. Zudem geht dabei offenbar auch einiges schief: Mike zeigte nun eine ziemlich schmerzhafte Panne aus seinem Training.

In seiner Instagram-Story teilte der 22-Jährige ein Video, in dem er mit Christina eine Hebefigur übt. Als sie sich von einem Tisch auf seine ausgestreckten Hände stürzte, fing er sie nicht auf, sondern fiel um – und Christina auf ihn drauf. "Das war nicht so witzig, um ehrlich zu sein, aber am wichtigsten ist, sich aufzuraffen und weiterzumachen", betonte der gebürtige Kehler.

Darüber hinaus verriet Mike, dass das Training auch immer schwerer werde. Er wolle nun aber auch noch mehr Gas geben, um bei der nächsten Entscheidung nicht mehr zittern zu müssen. "Ich bin motiviert", gab der ehemalige The Masked Singer-Teilnehmer zu verstehen.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

RTL / Stefan Gregorowius Christina Luft und Mike Singer bei "Let's Dance"

Instagram / mikesinger Christina Luft und Mike Singer beim "Let's Dance"-Training

RTL / Stefan Gregorowius Christina Luft und Mike Singer bei "Let's Dance" 2022

