Sie fühlt sich immer noch nicht sicher! Ende März wurde in das Londoner Anwesen von Familie Beckham eingebrochen, und das, obwohl David (46) und Victoria Beckham (47) und deren Tochter Harper-Seven (10) zu Hause waren. Der Dieb gelangte durch ein Fenster im Obergeschoss in eins der Schlafzimmer und entwendete Elektroartikel und Designerstücke im Wert von mehreren Tausend Euro. Obwohl der Einbruch fast über eine Woche her ist, scheint Victoria jetzt immer noch Angst zu haben.

Eine Quelle verriet dem Heat Magazin, dass Posh Spice sich um die Sicherheit ihrer Familie sorge und die Sicherheitsvorkehrungen erhöht habe, um auszuschließen, dass so etwas noch einmal passiert. "Vic macht sich jetzt Sorgen um ihr Londoner Haus und weigert sich ohne David dortzubleiben", fuhr der Insider fort. Außerdem habe Victoria Albträume und sei auch tagsüber nervös. "Sie wird das Gefühl nicht los, dass jemand sie beobachtet und das Haus ausspäht", hieß es weiter.

Dabei wird keines der Familienmitglieder in den nächsten Wochen zu Hause sein. Sie reisen alle zusammen in die USA, um Davids Fußballteam Inter Miami zu Beginn der Saison zu unterstützen. Zudem steht die Hochzeit ihres ältesten Sohns Brooklyn Beckham (23) mit der Schauspielerin Nicola Peltz (27) am neunten April an.

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, 2022 in Paris

Anzeige

Getty Images Victoria und David Beckham, England 2018

Anzeige

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, 2021 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de