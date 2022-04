Cathy Hummels (34) spricht über ein Trauma, welches sie vor wenigen Monaten durchleben musste. Die Moderatorin stand für Kampf der Realitystars in Thailand vor der Kamera. Dort kam es kurz vor ihrer Abreise jedoch zu einem schrecklichen Zwischenfall: Die Mutter eines Sohnes wurde überfallen. Nun ist der Angriff schon eine Weile her – Cathy hat Promiflash verraten, wie es ihr mittlerweile geht!

Im Interview mit Promiflash erzählt die 34-Jährige, dass es ihr inzwischen wieder gut gehe – gute drei Wochen habe sie gebraucht, um sich von dem Schock zu erholen. "Ich hatte danach natürlich auch körperlich mit zu kämpfen – und auch seelisch. So einen Schock musst du auch erst mal verdauen [...] Ich trage eine kleine Narbe mit mir, in meinem Kopf, in meiner Seele", gibt sie preis.

Das sei aber nicht schlimm für Cathy. Das Model sehe nämlich inzwischen eher das Positive an der Situation: "Für mich ist das einfach eine Erinnerung an Dankbarkeit, dass es für mich noch nicht an der Zeit war zu gehen, sondern dass ich eben noch da bin." In jenem Moment habe sie zwar Unglück gehabt – aber gleichzeitig auch Glück, weil sie den Überfall überlebt hat.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

RTLZWEI / Paris Tsitso Cathy Hummels, Moderatorin

Getty Images Moderatorin Cathy Hummels

