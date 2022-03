Valea Scalabrino (31) könnte sich wohl keinen besseren Job vorstellen. Die Schauspielerin steht für Unter uns als Sina Hirschberger vor der Kamera und hat zusammen mit den Fans schon einige Höhen und Tiefen in ihrer Rolle durchlebt. Von TV-Hochzeit über Scheidung und das Drama mit Serienbösewicht Rolf Jäger (Stefan Franz, 56) – Valea aka Sina hat alles durchgemacht. Aber wie lange ist die Dunkelhaarige nun schon Teil des Casts? Vor wenigen Tagen durfte Valea ihr 13-jähriges Jubiläum feiern.

"Heute vor 13 Jahren hatte ich meinen allerersten Drehtag bei 'Unter uns'", schrieb die gebürtige Berlinerin auf ihrem Instagram-Profil und erinnerte sich an die Anfänge zurück. Zunächst hatte die TV-Darstellerin damals ihre Sachen packen müssen, um von der Hauptstadt nach Köln zu ziehen. "Am Berliner Flughafen musste ich sogar eine Gebühr zahlen, weil mein Koffer so schwer war. Aber wer hätte gedacht, dass all diese Sachen nicht mal ansatzweise genug sein werden", witzelte sie. Denn bis heute ist die 31-Jährige in der Domstadt zu Hause und dreht für die RTL-Daily.

"Ich hätte niemals damit gerechnet, dass diese Reise so lang andauern würde und ich heute diese Zeilen schreibe", gab sich Valea in dem Posting sentimental. Ganz besonders froh sei sie, nach all den Jahren noch immer die volle Unterstützung der Fans zu haben. "Ohne euch wäre das alles hier nicht möglich", schwärmte sie.

TVNow/ Stefan Behrens Sina (Valea Scalabrino) und Bambi (Benjamin Heinrich) bei "Unter uns"

Instagram / valeascalabrino "Unter uns"-Darstellerin Valea Scalabrino

Instagram / valeascalabrino Schauspielerin Valea Scalabrino

