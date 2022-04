Sie möchte ihre Schwangerschaft nicht länger geheimhalten. Bereits seit Anfang des Jahres spekulierten Sophie Turners (26) Fans, dass die Schauspielerin und ihr Ehemann Joe Jonas (32) ihr zweites Kind erwarten. Auf einer Oscar-Party bestätigte die Britin die erfreulichen Nachrichten, indem sie mit Babybäuchlein über den roten Teppich stolzierte. Ihre niedliche Kugel muss Sophie jetzt nicht mehr verstecken – nun setzt sie ihre Schwangerschaftsrundungen total cool in Szene.

Immer wieder wurde die Game of Thrones-Darstellerin dabei gesichtet, wie sie versucht hatte, ihre wachsende Körpermitte zu kaschieren – seit der Schwangerschaftsverkündung auf dem roten Teppich ist damit nun Schluss. Am Montag wurde Sophie bei einem gemeinsamen Marktspaziergang mit Ehemann Joe und ihrem erstgeborenen Töchterchen Willa in Miami abgelichtet. Wie wohl sich die Beauty mit ihrer wachsenden Kugel fühlt, zeigte die werdende Zweifachmutter, indem sie ihr Bäuchlein mit einem eng anliegenden Maxikleid zur Geltung brachte.

Ihren extravaganten Oscar-Look hatte Sophie ebenfalls mit ihrer Fangemeinde geteilt – woraufhin es einige Herz-Emojis unter ihrer Instagram-Bilderreihe geregnet hatte. "Heiße Mama" und "Die Königin in Rot" heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter ihrem Post.

