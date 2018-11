Was für aufregende Tage für Josephine Skriver (25)! Das heiß begehrte Model gehört seit ihrem Branchendebüt 2011 zur Stammbesetzung bei Victoria's Secret und durfte vor Kurzem erneut auf dem Runway der hochkarätigen Fashion Show stolzieren. Anschließend gönnte sich die schöne Dänin eine Auszeit. Sie reiste mit ihrem Partner Alex DeLeon (29) nach Finnland. Was sie jedoch nicht ahnte, war, dass der Musiker ihr dort einen Antrag machte!

Auf ihrer Instagram-Seite teilte die 25-Jährige jetzt ein Foto von sich in der Schneewüste Finnlands, auf dem ihr Liebster vor ihr kniete. In Großbuchstaben schrie sie in ihrem Post ihr Glück virtuell in die Welt hinaus: "Ich habe verdammt noch mal 'Ja' gesagt! [...] Als er vor mir auf die Knie ging und mich fragte, ob ich für immer die Seine sein möchte – ich war mir in meinem Leben noch nie so sicher über eine Sache", schwärmte die Blondine von ihrem großen Glücksmoment. Tatsächlich hatte sie dieses private Highlight aber einige Tage für sich behalten: Alex hielt bereits am 23. November um ihre Hand an.

Genau dieser Tag hat für beide nämlich eine ganz besondere Bedeutung. Zum einen sei die 23 nämlich ihre Glückszahl, zusätzlich kam an einem 23. auch das erste für sie geschriebene Liebeslied des Singer-Songwriters heraus. "Manchmal möchte das Universum einfach, dass wir sprachlos sind", philosophierte Josephine über diesen faszinierenden Fakt.

Splash News Alexander DeLeon und Josephine Skriver

Instagram / josephineskriver Alexander DeLeon und Josephine Skriver

Getty Images Alex DeLeon und Josephine Skriver bei der Victoria's Secret Fashion Show

