Diese Pause war ganz schön lang! Anna Rossow (33) kämpfte beim Bachelor mehrere Wochen lang um das Herz von Dominik Stuckmann (30) – und konnte am Ende wirklich die letzte Rose mit nach Hause nehmen. Seitdem sind der Rosenkavalier und die Angestellte im öffentlichen Dienst ein Herz und eine Seele. Mittlerweile wurde das Finale ausgestrahlt und die beiden können endlich öffentlich zu ihrer Liebe stehen. Jetzt kehrte Anna nach der Bachelor-Auszeit auch wieder an ihren Arbeitsplatz zurück!

"Mein erster Tag wieder im Büro, nach einem halben Jahr!", teilte sie in ihrer Instagram-Story mit. Nach der langen Abwesenheit von ihrer Arbeit müsse die Hamburgerin sich erst wieder an das richtige Arbeitsleben gewöhnen. Obwohl Anna die arbeitsfreien Monate, in denen sie sich nur um ihr Liebesleben kümmern musste, sicher sehr genossen hat, findet sie auch an ihrem Job einen positiven Aspekt. "Irgendwie auch schön, wieder einen geregelten Alltag zu haben!", stellte sie fest.

Genau dieser Alltag stellt ihre frische Liebe jetzt aber auf eine Probe: Dominik, der in Frankfurt lebt, und seine Liebste müssen sich zeitweise räumlich trennen. "Anna wird wieder ihren Job in Hamburg aufnehmen, das bedeutet: Wir werden in eine Art Pendeln übergehen", hatte Dominik gegenüber Promiflash erklärt. Deshalb beginne für das Paar jetzt wieder ein neues Kapitel.

Sevens Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Bachelor-Paar

RTL Bachelor-Kandidatin Anna Rossow

Instagram / anna_rossow_ Anna Rossow und Domink Stuckmann im April 2022 in Hamburg

