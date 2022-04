Für dieses Ehepaar hat sich der Besuch bei Bares für Rares definitiv gelohnt! Dass sich in der von Horst Lichter (60) moderierten Trödel-Show manche zunächst belanglos wirkenden Gegenstände als wahre Schätze entpuppen, ist kein Geheimnis. So erging es nun auch einem Ehepaar, das eine Dose aus dem 18. Jahrhundert mit in die Sendung brachte. Das Objekt hat auf dem Flohmarkt 20 Euro gekostet und war bereits stark beschädigt. Den Händlern war es aber dennoch deutlich mehr wert!

Bevor es für die bisherigen Besitzer Sven Klug-Offermann und Carola Noack in den Händlerraum ging, begutachtete der Experte Colmar Schulte-Goltz (48) die Dose und stellte fest, dass sie aus 750er-Silber handgeschmiedet wurde. Der Silberwert betrage demnach rund 100 Euro. Dennoch schätzte er den Gesamtwert auf das Fünffache – und das, obwohl die Rarität ein großes Loch an einer Seite aufweist. Im perfekten Zustand wäre die Dose allerdings sogar um die 1.200 bis 1.500 Euro wert gewesen.

Walter Lehnertz (55) stieg im Händlerraum aber dennoch bereits mit einem hohen Gebot von 120 Euro ein. Julian Schmitz-Avila (35) erhöhte auf mehr als das Doppelte. Am Ende ging die 270 Jahre alte Schatulle jedoch an Thorsden Schlößner – für stolze 500 Euro. "Es ist ja wirklich ideal gelaufen", freute sich die Verkäuferin Noack im Nachhinein.

Frank W. Hempel/ ZDF "Bares für Rares"-Experte Colmar Schulte-Goltz

ZDF und Frank W. Hempel. Horst Lichter bei "Bares für Rares"

ZDF / Frank Hempel Thorsden Schlößner, "Bares für Rares"-Händler

