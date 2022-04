Kaum zu glauben, dass Gülcan Kamps (39) gerade erst Mama geworden ist! Im Dezember hat die TV-Moderatorin gemeinsam mit ihrem Mann Sebastian ihr erstes Kind bekommen. Seitdem begeistert die frisch gebackene Mutter ihre Fans mit Updates aus ihrem neuen Leben – das beinhaltet auch die Rückbildung ihres Körpers nach der Schwangerschaft: Man sieht Gülcan überhaupt nicht mehr an, dass sie vor ein paar Monaten noch hochschwanger war!

Das beweist nun das aktuelle Spiegel-Selfie, das die 39-Jährige via Instagram gepostet hat: Gülcan posiert hier nur in einem Höschen und sexy Crop-Top aus Spitze und gibt so den Blick auf ihren nackten Bauch frei – der schon wieder total flach ist! Auch ihre superschlanke Taille springt direkt ins Auge. Ihre Fans sind begeistert von dem freizügigen Anblick: "Was für eine heiße Mama!", jubelt ein Follower. "Du siehst so toll aus, Mama!", betont ein weiterer.

Viele fragen sich jetzt bestimmt: Wie hat Gülcan das so schnell geschafft? Vor einem Monat verriet sie im Promiflash-Interview ihr Abnehmgeheimis: "Ich habe direkt von Tag eins an alle Aufgaben und Pflichten für das Leben mit Baby übernommen und war dadurch fast Tag und Nacht im Einsatz. Ich wollte keine Aufgabe, die mein Kind betrifft, abgeben und habe viel Gewicht verloren." Noch dazu achte sie auf ihre Ernährung und mache Yoga.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im April 2022

Getty Images Gülcan Kamps, Moderatorin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Zimmer ihres Babys

