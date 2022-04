Kris Jenner (66) plaudert ein Geheimnis aus! Die Fernsehpersönlichkeit erlange mit ihrer Show Keeping up with the Kardashians, in der das Leben der US-Amerikanerin und ihrer Kinder porträtiert wird, große Bekanntheit. Nach 14 Jahren war es dann aber vorbei mit dem beliebten Format – doch Fans konnten sich vor Kurzem über Nachschub in Form einer neuen Sendung freuen! Nun verriet Kris, dass sie die Namen von zwei ihrer Kids auf dem Körper trägt!

In einer Ausgabe der "Ellen DeGeneres Show" offenbarte die 66-Jährige, wessen Namen sie als Tintenkunst verewigen ließ: Allem Anschein nach handelt es sich dabei um Kylie (24) und Kendall (26). Als die Gastgeberin sie fragte, warum sie nicht auch ihre anderen Sprösslinge als Tattoo habe, antwortete die mehrfache Mutter: "Ich habe beschlossen, dass das keine gute Idee ist, denn ich habe sehr viele Kinder und Enkelkinder. Wie würde das denn aussehen?"

Ob Kendall und Kylie das Tattoo ihrer Mutter kennen? Von Ersterer wünsche sich Kris jedenfalls etwas ganz Besonderes: Sie möchte, dass die 26-Jährige und ihr Freund Devin Booker (25) endlich Nachwuchs bekommen! "Ich fände es wundervoll [...] Sie ist schließlich die Einzige, die kein Baby hat", verriet die Kalifornierin ebenfalls in der "Ellen DeGeneres Show".

Getty Images Kris, Kendall und Kylie Jenner mit Kim Kardashian

Getty Images Kylie Jenner, Kris Jenner und Kendall Jenner im Februar 2013

Instagram / dbook Devin Booker und Kendall Jenner im November 2021

