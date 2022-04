Was konnte er aus der Staffel mitnehmen? Arian Golic trat in diesem Jahr an, um bei Deutschland sucht den Superstar seinem Traum von einer Karriere als Musiker ein kleines Stück näherzukommen. Zunächst schien dieser Plan aufzugehen – denn der Buchener konnte die Jury überzeugen und sich bis in die Top 16 singen. Doch dann wurde ihm der Druck zu viel. Promiflash erzählte Arian, was ihm Juror Toby Gad (53) mit auf den Weg gab.

"Ich sehe DSDS als meine Schule und den ersten Schritt in meiner Musikkarriere", erklärte Arian im Gespräch mit Promiflash. Er habe viel aus dem Format mitgenommen – vor allem einen Satz, den Hitproduzent Toby ihm sagte: "Tobys letzte Worte nach der Show an mich waren: 'Arian, schreib dieses Jahr 100 Songs und nächstes Jahr 100 Songs und dann will ich einen Hit von dir hören, hör niemals auf, an dich zu glauben.'"

Dass er es in der Musikbranche zu etwas bringen kann, bezweifele er nicht, fügte der 26-Jährige hinzu: "Meine Stimme hat genauso Wiedererkennungswert wie auch ich als Person." Der Jury und den Vocalcoaches am Set verdanke er sehr viel, hielt Arian abschließend fest.

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Juror Toby Gad

RTL / Stefan Gregorowius Arian Golic, DSDS-Kandidat 2022

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen bei DSDS

