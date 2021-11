Gemma Collins (40) ist im Familien-Fieber! Seit dem Sommer ist die britische TV-Bekanntheit wieder in festen Händen: Die "The Only Way Is Essex"-Darstellerin hat der Beziehung mit ihrem Ex-Freund Rami Hawash eine zweite Chance gegeben. Mit dem 45-Jährigen kam zudem auch sein dreijähriger Sohn Tristan wieder zurück ins Leben der Blondine – und darüber könnte die Reality-TV-Bekanntheit kaum glücklicher sein. Im Netz teilte Gemma nun ein süßes Foto mit dem Kleinen und träumte sogar von eigenem Nachwuchs!

Via Instagram postete die 40-Jährige ein Bild, auf dem sie kuschelnd mit dem Sohn ihres Partners zu sehen ist und ihm liebevoll über den Kopf streichelt. "Mein kleiner Prinz. Stiefmutter zu sein ist so bereichernd", schwärmte Gemma in ihrem Beitrag. Auch auf die Weihnachtszeit mit ihren beiden Neffen Hayden und Kane freue sie sich schon jetzt. "Tante, Stiefmutter, und hoffentlich macht mir Gott eines Tages auch ein Geschenk. Aber ich bin so glücklich mit dem, was ich jetzt schon habe", schrieb die 40-Jährige über ihren eigenen Kinderwunsch.

Dass sie mit Rami Kinder haben will, war Gemma schon kurz nach ihrer Reunion klar. Im Juli hatte die Britin bereits in ihrem Podcast "Love Lounge" verkündet: "Ich werde definitiv einen Sommer voller Liebe haben. Während ich eine Mini-Pause einlege – wer weiß, vielleicht komme ich schwanger zurück."

Anzeige

Instagram / gemmacollins Gemma Collins und ihr Partner Rami

Anzeige

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, Dezember 2020

Anzeige

MEGA Gemma Collins und Rami Hawash

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de