Will Gemma Collins (40) die gemeinsame Familienplanung mit ihrem Freund Rami Hawash jetzt selbst in die Hand nehmen? Vor wenigen Wochen hatte die "The Only Way Is Essex"-Darstellerin bereits verraten, dass sie es lieben würde, die Stiefmutter für den dreijährigen Sohn ihres Partners zu sein. Zudem wünsche sie sich schon seit Langem eigene Kinder. Jetzt gestand Gemma, dass sie sich Amy Childs (31) als ihren "Schwangerschaftsguru" an die Seite geholt hat.

In einem Gespräch mit Daily Mail verriet die Blondine nun, dass sie sich bezüglich ihrer Babypläne vertrauensvoll an ihren Co-Star gewendet habe. "Wir haben es versucht, aber bisher ist noch nichts passiert. Es ist jeden Monat ein bisschen enttäuschend", erzählte die 40-Jährige. Kürzlich sei sie dann Amy über den Weg gelaufen. "Sie ist so etwas wie ein Guru, wenn es darum geht, wie man am besten schwanger wird", berichtete Gemma glücklich. Ihre Freundin habe ihr beispielsweise verraten, dass es bestimmte Tage im Monat gebe, an denen das Paar eine höhere Chance habe, schwanger zu werden. "Wir erstatten Amy also jedes Mal Bericht, wenn wir es versuchen!", scherzte die TV-Persönlichkeit.

Vor rund zwei Jahren hatte Amy dem britischen Magazin bereits verraten, dass sie eine Ausbildung zur Geburtshelferin machen wolle. "Nächsten Monat mache ich einen privaten Hebammenkurs", hatte sie schwärmerisch erzählt. Allgemein interessiere sie sich für "alle diese Mama-Dinge". "Ich liebe es einfach", versicherte die 31-Jährige damals.

Instagram / gemmacollins Gemma Collins im Oktober 2021

Will / MEGA Amy Childs und Gemma Collins im April 2014

Instagram / amychilds1990 Amy Childs im Oktober 2021

