Was sagt eigentlich Temptation Island-Urgestein Salvatore Vassallo zum neuen Cast? Gerade erst erschien die Auftaktfolge der vierten Staffel – und die versprach bereits eine Menge Zündstoff. Die Pärchen Elli und Credo, Jessi und Abdu, Gloria und Nikola sowie Michelle und Marc-Robin werden mit Sicherheit vor einige Herausforderungen gestellt werden. Salvatore hat die Kandidaten jetzt im Promiflash-Interview unter die Lupe genommen und seine Einschätzung abgegeben!

"Die Pärchen haben alle nicht die wirkliche Substanz in meinen Augen. Ex-Escort-Girls und Co. – das ist zum Scheitern verurteilt", zeigt der Reality-TV-Star sich gegenüber Promiflash kritisch und spielt damit auf Ellis Escort-Vergangenheit an. Der Muskelmann sieht aber auch bei einem anderen Paar eine Schwachstelle: "Abdu und Jessi sind viel zu jung für so ein Format... Bisschen Alk und das war's!" Einem anderen Couple hingegen rechnet er gute Chancen aus. "Gloria und Niko, das wird Feuer geben! Die bleiben safe zusammen – aber es wird knallen. Aber für ihre aktuelle Situation ihrer Beziehung sicher das richtige Experiment", findet Salvatore.

Aber auch wenn er auf einige Paare kritisch schaut, hofft er doch, dass sie alle das TV-Experiment bestehen werden. "Ich wünsche allen Paaren von ganzem Herzen, dass sie zusammenbleiben und dass sie an die Liebe glauben. Sich nicht von Hormonen verrückt machen lassen", betont er.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

Der "Temptation Island"-Cast 2022

Elli und Credo, "Temptation Island"-Kanididaten 2022

Abdu und Jessi, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

