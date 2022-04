Sind Andrew Garfield (38) und Alyssa Miller (32) etwa doch kein Paar mehr? Seit mehreren Tagen gibt es Gerüchte, dass sich der Schauspieler und das Model getrennt haben. Die Kalifornierin hatte zuletzt allerdings einen Post veröffentlicht, in dem sie betonte, dass sie nach wie vor mit dem Spider-Man-Star zusammen sei und machte ihm sogar eine Liebeserklärung. Laut einem Insider ist das aber eine Lüge!

Ein anonymer Tippgeber aus Andrews Umfeld erzählte nun gegenüber Page Six: "Sie haben ihre Beziehung vor einigen Wochen einvernehmlich beendet." Doch was hatte es dann mit Alyssas Post auf sich? Womöglich hatte dieser gar nichts zu bedeuten. Der Insider verriet zumindest, dass Andrews Freunde den Beitrag der 32-Jährigen äußerst seltsam fanden. "Von außen sieht es so aus, als würde sie die Trennung leugnen", ärgerte er sich.

Andrew und Alyssa hatten sich erst Ende Februar zum ersten Mal zusammen auf dem roten Teppich gezeigt. Sie waren in aufeinander abgestimmten Outfits bei den Screen Actors Guild Awards aufgetaucht. Bei der Preisverleihung warfen sie sich innige Blicke zu.

Andrew Garfield bei den Oscars 2022

Model Alyssa Miller

Alyssa Miller und Andrew Garfield im November 2021 in New York

