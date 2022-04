Bringt diese Nachricht Jendrik jetzt ins Schwitzen? Erst kürzlich kam bei Love Island heraus, dass der Schwager von Sarah Engels (29) seine Freundin verlassen hat, um bei der Show mitwirken zu können. Laut ihm habe der "Vibe" eh nicht mehr gestimmt und er habe die Anfrage als Zeichen verstanden, den Schlussstrich zu ziehen. Doch seine frisch verlassene Ex verfolgt Jendrik bis in die Sendung am Mittwochabend!

Bei der sogenannten "Love Vegas"-Challenge werden den Islandern Social-Media-Kommentare vorgelesen. Die Kandidaten müssen raten, auf welchen ihrer Mitstreiter sich der jeweilige Wortbeitrag bezieht und demjenigen einen Shake ins Gesicht kippen. Unter den vorgelesenen Nachrichten befindet sich auch ein Kommentar von Jendriks Ex-Freundin! "Das mit dem Vibe ist mir neu, Jendrik, aber dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Nächstes Mal würde ich beiden Parteien das Gleiche sagen", lautet der vorgelesene Kommentar, den Jendrik sofort seiner Verflossenen zuordnet.

Sichtlich bedröppelt gibt der 21-Jährige in Bezug auf seine vergangene Beziehung zu: "Das war für mich schon die schönste Zeit, die ich in meinem Leben hatte. Aber das ist jetzt anders." Und was sagt Jendriks "Love Island"-Favoritin Inna dazu? "Bei dieser Aussage denke ich, dass er mir doch nicht bei allem die Wahrheit sagt. Das ist eine unangenehme Situation, weil man nicht weiß, was man glauben soll."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Jendrik Büscher, "Love Island"-Kandidat

Anzeige

RTLZWEI "Love Island"-Teilnehmer Jendrik

Anzeige

RTLZWEI Inna und Jendrik, "Love Island"-Kandidaten 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de