Bella Hadid (25) und ihr Partner Marc Kalman genießen ihre Zweisamkeit in Rom! Das Model und sein Schatz sind nun schon über ein halbes Jahr ein Paar. Die Brünette offenbarte bereits, dass sie vor dem Art Director nur toxische Beziehungen hatte – mit dem Beau ist sie allerdings überglücklich. Nun machten die beiden einen romantischen Trip nach Rom. Dort erlebten Bella und Marc einen süßen Pärchen-Moment!

Paparazzi lichteten die Turteltauben am Trevi-Brunnen ab. Auf den Aufnahmen, die unter anderem Mail Online vorliegen, ist festgehalten, wie die beiden jeweils eine Münze küssen und diese über die Schulter in den Brunnen werfen – anschließend geben Bella und Marc sich einen leidenschaftlichen Kuss. Die beiden wirkten bis über beide Ohren verliebt. Der Legende nach bringt es Glück, eine Münze über die Schulter in den Brunnen zu werfen.

Erst vor wenigen Monaten hatte ein Insider gegenüber Hollywood Life verraten, wie glücklich die Laufsteg-Schönheit mit ihrem Partner ist. "Bella genießt ihre Beziehung zu Marc auf so vielen Ebenen", hatte der Informant verraten.

Getty Images Bella Hadid im März 2022 in New York City

Instagram / bellahadid Bella Hadid mit ihrem Freund Marc

Getty Images Bella Hadid, Model

