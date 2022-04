Wollen Anna-Maria Ferchichi (40) und Bushido (43) noch mehr Nachwuchs? Im vergangenen Jahr haben der Rapper und seine Frau Drillinge bekommen – und damit Nachwuchs Nummer sechs, sieben und acht auf der Welt begrüßt. Die Rasselbande kostet die Vollblut-Eltern viele Nerven, ist aber gleichzeitig ihr größter Stolz. Da stellt sich natürlich die Frage: Wünschen sich Bushido und seine Frau noch mehr Kinder? Da Anna-Maria gerade auf ihre überfällige Periode wartet, ist das Thema mehr als aktuell.

"Mein Mann und ich haben uns heute tatsächlich darüber unterhalten, was wäre, wenn wir noch ein Kind bekommen würden, weil meine Periode etwas später dran ist", berichtete Anna-Maria ihren Fans auf Instagram und plauderte auch direkt aus, wie ihr Liebster darauf reagiert hat. "Er schien zunächst nicht so abgeneigt, aber dann waren wir mit allen Kindern essen. Dann hat er gesagt: 'Auf gar keinen Fall'", witzelte sie. Offenbar hat der Ausflug ins Restaurant dem 43-Jährigen verdeutlicht, wie turbulent der Alltag mit den Kids sein kann.

Aber auch Anna-Maria hatte in der Vergangenheit schon betont, dass sie sich eine weitere Schwangerschaft nicht vorstellen kann. Die Zeit vor der Geburt ihrer Drillinge war aufgrund von Komplikationen sehr belastend – sowohl körperlich als auch mental. "Ich bin so unfassbar dankbar für meine acht Kinder, aber ich will nie wieder schwanger sein", hielt sie auf Social Media fest.

