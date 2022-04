Sie macht jetzt deutlich, was sie von diesen Ladys hält! In der Nacht von Montag auf Dienstag ging Temptation Island in eine neue Runde! Auch dieses Mal stellen sich vier Pärchen dem ultimativen Beziehungstest. Gutaussehende Verführer und Verführerinnen sollen für die Teilnehmer eine gefährliche Versuchung darstellen. Christina Dimitriou (30) war im vergangenen Jahr selbst Kandidatin in dem Reality-TV-Format: Jetzt schoss sie gegen die neuen Single-Damen der diesjährigen Staffel!

In ihrer Instagram-Story meldete sie sich aus dem Testzentrum, das sie und ihr Freund Aleksandar Petrovic (31) im April vergangenen Jahres eröffnet haben. Dort plauderte sie über die diesjährige Ausgabe von "Temptation Island" – Stichwort: Verführerinnen. An ihnen ließ sie kein gutes Haar. "Keine Frau macht als Single freiwillig bei 'Temptation Island' mit. Da musst du halt richtig verbrannt sein", stellte Christina klar. Sie sei sich sicher, dass insbesondere die zwölf weiblichen Singles auch dieses Mal nichts anbrennen lassen werden.

"Das geilt die auf, wenn die sich an vergebene Männer ran machen. Das ist so was von widerlich", verdeutlichte das Reality-TV-Sternchen. Christina zog auch klare Parallelen zur Realität. Zu viele Frauen würden versuchen, vergebene Männer für sich zu gewinnen – eine Tatsache, die sie offenbar einfach nur traurig findet. "Das hat jeder schon mal erlebt. Das ist so traurig, dass Frauen heutzutage so ticken", motzte die 30-Jährige abschließend.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Die "Temptation Island"-Verführerinnen 2022

Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitrou, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Lola Weippert mit den "Temptation Island"-Paaren 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de