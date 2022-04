Wer bringt die vergebenen Männer und Frauen auf Temptation Island am ehesten um den Verstand? Ab dem 5. April zeigt RTL+ immer dienstags die vierte Staffel von Temptation Island. Zu den neuen Kandidaten, die sich dem absoluten Treuetest stellen, gehören unter anderem Gloria und Niko, die sogar als verheiratetes Paar an der Show teilnehmen. Promiflash wollte von euch wissen: Wer von den Verführerinnen und Verführern könnte für die Vergebenen zur größten Versuchung werden? So habt ihr abgestimmt!

Auf Platz eins der heißesten Verführer landete mit 315 Votes und damit 41,1 Prozent ein "Temptation Island"-Urgestein: Calvin Kleinen (30). Der Womanizer nahm sowohl an "Temptation Island" als auch an der V.I.P.-Variante teil und wird nun wie letztes Jahr Diogo Sangre (27) als prominenter Verführer die Frauenvilla aufmischen. Auch bei Marvin könnten die Ladys schwach werden, finden die Promiflash-Leser. Für ihn stimmten immerhin noch 20,5 Prozent ab. Auf Platz drei landete Verführer Mellown.

Unter den Frauen fanden Fans, dass Verführerin Jennifer den vergebenen Männern ganz schön den Kopf verdrehen könnte. Von insgesamt 800 Lesern stimmten 192 für sie. Laura landete mit 20,1 Prozent auf Platz zwei. Vor wem sich die Kandidaten auch in Acht nehmen müssen, ist Lena. 19 Prozent sind der Meinung, dass sie Credo, Marc-Robin, Abdu und Niko gefährlich werden könnte.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Die "Temptation Island"-Verführer 2022

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Die "Temptation Island"-Verführerinnen 2022

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Der "Temptation Island"-Cast 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de