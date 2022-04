Wie wird man eigentlich Islander? Diese Frage haben sich die Love Island-Fans bestimmt schon gestellt! Die neue Staffel ist aktuell in vollem Gange. Die ersten Couples haben sich gefestigt und es gibt wieder jede Menge Dramen und Streit. Am Ende könnte der eine oder andere Teilnehmer durchaus mit seiner großen Liebe die Show verlassen. Wer sich auch mal in dieses TV-Abenteuer stürzen will, kann sich als Kandidat bewerben. Aber wie läuft das "Love Island"-Bewerbungsverfahren überhaupt ab?

Das berichtet der ehemalige Islander Danilo Cristilli (25) jetzt in seinem neuen YouTube-Video. "Ich habe mich bei sehr vielen TV-Sachen beworben und sehr viele Absagen bekommen. Dann hatte ich mich natürlich auch bei 'Love Island' beworben!", erinnert sich der Reality-TV-Star. "Das ist ein ganz normales Casting-Verfahren: Da kann man sich anmelden, Bilder hochladen und ein paar Daten über sich übermitteln." Tatsächlich hat es in Danilos Fall dann auch geklappt...

"Dann kam fünf Tage später der Anruf aus Köln, im Januar 2019 war das: 'Ja, Danilo – wir würden dich ganz gerne kennenlernen, schick uns doch ein weiteres Video'", schildert der Fitnesstrainer. "Dann waren das viele Schritte, ich musste natürlich nach Köln..." Insgesamt habe sich der Bewerbungsprozess ziemlich lange hingezogen: "Sechs Monate später habe ich den Anruf erhalten: 'Herzlichen Glückwunsch, du bist unter den ersten acht Kandidaten bei Love Island dabei."

Danilo erinnert sich noch ganz genau an diesen Moment: "Ich bin durchgedreht! Ich konnte es nicht glauben und dann ging die Reise auch schon los: Im August habe ich die Nachricht bekommen und im September bin ich dann schon nach Mallorca geflogen...", offenbart der Influencer. Auf "Love Island" sollte er dann tatsächlich viel Spaß haben: Zuerst bandelte der Lockenkopf mit Melissa Damilia (26) an und später mit Dijana Cvijetic (28).

CH Media Danilo Cristilli bei "Reality Shore"

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, ehemaliger "Köln 50667"-Darsteller

Instagram / danilocristilli TV-Darsteller Danilo Cristilli

RTL2 / "Köln 50667" Danilo Cristilli, Ex-"Köln 50667"-Darsteller

