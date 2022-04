Jetzt teilt Sandra Soleil (29) aus! Die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin ist mit ihrem Partner Tommy Pedroni in diesem Jahr bei #CoupleChallenge mit dabei. Auch Calvin Kleinen (30) kämpft in der Reality-TV-Show mit seinem Bruder Marvin um den Sieg. Seine Mitstreiterin kennt der TV-Aufreißer aus der Vergangenheit offenbar sehr gut. Angeblich könne er über sie wohl eine heftige Geschichte erzählen. Das fand Sandra überhaupt nicht lustig und machte ihrem Ärger jetzt Luft!

Im Interview mit Promiflash erklärte sie, was genau sie an der ganzen Situation um den Temptation Island-Boy stört. "Nicht das, was auch immer mal zwischen uns passiert ist, ist ehrenlos, sondern sein Verhalten, wie er über mich spricht, ist ehrenlos", erklärte Sandra. Laut ihr sollte ein Mann niemals so über eine Frau sprechen. Calvin behauptete in der TV-Villa, er wisse ein

schmutziges Geheimnis über Sandra. Seine Mitstreiterinnen Laura Maria Lettgen und Victoria Lukac reagierten darauf nicht gerade überrascht. "Die Reaktion der Mädchen zeigt, wie schnell man sich ein Urteil über ein Gerücht bildet, ohne die ganze Wahrheit zu kennen", fügte die 29-Jährige hinzu.

Auch Tommy sei deswegen nicht gerade happy. "Wie ich ist er ein wenig enttäuscht, dass man uns nicht einfach beide in der Lodge drauf angesprochen hat, statt hinter unserem Rücken irgendwelche Gerüchte auszupacken", offenbarte Sandra. Calvin entschuldigte sich via Instagram bei dem Paar für seine Aussagen. Doch die beiden haben offenbar Zweifel an der Ernsthaftigkeit seiner Worte. "Ich bin mir nicht so sicher, ob er die Entschuldigung wirklich ernst meinte", gestand die Beauty.

Alle Infos zu “#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt” auf RTL+.

Anzeige

Instagram / calvin92 "#CoupleChallenge"-Teilnehmer Calvin Kleinen im März 2022

Anzeige

Instagram / tommypedroni Tommy und Sandra, "Ex on the Beach"-Kandidaten 2021

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Soleil im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de