Die Zuschauer konnten das Couple nur kurzzeitig trennen! Auf Love Island turtelten die Kandidaten Vanuschka und Mahdi, was das Zeug hält. Sie waren sogar ein Paar, welches schon relativ am Anfang zueinandergefunden hat. Es hätte eigentlich nicht schöner sein können, doch die Fans der Kuppelshow sahen das wohl anders – sie wählten Mahdi nämlich raus! Seine Herzdame Vanuschka war deshalb am Boden zerstört – jetzt gab es aber ein romantisches Happy End!

Eigentlich wollte Mahdis Couple mit ihm die Villa verlassen. "Nein, du bleibst. Mach dir keine Sorgen. Wir sehen uns spätestens, wenn du hier raus bist!", bestärkte der Fitness-Fan Vanuschka, zu bleiben und das tat sie auch. Doch RTL2 ließ sich für die Turteltauben etwas ganz Besonderes einfallen, damit sie nicht lange getrennt voneinander sein müssen. Denn die beiden vermissten sich bereits nach wenigen Stunden.

Die hübsche Blondine bekam dann folgende Nachricht: "Vanuschka, ich warte in der Private Suite auf dich. Solltest du dich entscheiden, zu mir zu kommen, kannst du danach nicht mehr in die Villa zurück. Dein Mahdi." Die 22-Jährige musste nicht lange überlegen und düste zu ihrem Boy, um ihn in die Arme zu schließen. Gemeinsam verließen sie romantisch die Liebesinsel.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Vanuschka, "Love Island"-Kandidatin 2022

Inna und Vanuschka, "Love Island" 2022

Mahdi und Vanuschka, "Love Island" 2022

