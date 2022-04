Die Germany's next Topmodel-Teilnehmerinnen sorgen auch in diesem Jahr wieder für ordentlich Gesprächsstoff! Vor allem auf den Social-Media-Kanälen bekommen sie viel Feedback von ihren Fans. Doch nicht immer sind alle Nachrichten und Kommentare nett gemeint. Der Umgang damit und das Leben als öffentliche Person fällt einigen schwer. Aus diesem Grund bereitet die Produktion die Models gezielt darauf vor, wie Ex-Kandidatin Jessica Adwubi (22) in einem Promiflash-Interview verrät.

Für viele der GNTM-Models ist das öffentliche Leben nach der Show Neuland. Denn die Konfrontation mit Hassnachrichten und negativen Kommentaren kann gerade am Anfang hart für die TV-Bekanntheiten sein. Deshalb werden am Set besondere Maßnahmen dafür getroffen. "Ja, wir werden definitiv von der Produktion darauf vorbereitet", verrät Jessica Adwubi gegenüber Promiflash. In einem Meeting werde den Models der Umgang mit Social Media und dem Leben als öffentliche Person nahe gebracht. So werde ihnen geraten, besonders auf ihre Beiträge und Wortwahl zu achten.

Bislang hat die Ex-Mitstreiterin noch keine negativen Messages bekommen, wie sie selbst betont. Obwohl sie vor ihrem Rauswurf bei GNTM nicht viel Sendezeit hatte, sind ihre Fans trotzdem begeistert von ihr. Jessica betont: "Ich hoffe, das bleibt so!"

Instagram / jessica.gntm22.official Jessica Adwubi, GNTM-Kandidatin 2022

ProSieben / Richard Hübner Noëlla, Vanessa, Vivien, Luca und Sophie bei "Germany's next Topmodel" 2022

Instagram / jessica.gntm22.official Jessica Adwubi im März 2022

