Sie wäre gerne mehr gezeigt worden. Jessica Adwubi (22) kämpfte in der diesjährigen Staffel um den Titel Germany's next Topmodel – doch in der achten Folge warf Heidi Klum (48) sie raus, weil sie weder beim Videoshoot noch beim Walk überzeugen konnte. Vor ihrem Exit rückte das Nachwuchsmodel aber noch mal in den Fokus, weil sie sich einen handfesten Streit mit Konkurrentin Noëlla Mbomba lieferte. Insgesamt wäre Jessica aber gerne viel häufiger gezeigt worden.

"Ich finde es sehr schade, dass ich so wenig Sendezeit hatte", verriet sie Promiflash beim Gespräch auf dem Event "Doing the Lit Social Media Shit". Dennoch habe die 21-Jährige Verständnis dafür, dass bei so vielen Teilnehmerinnen nicht jede gleichzeitig in den Mittelpunkt gerückt werden könne: "Da werden wohl immer ein paar Leute ein bisschen im Hintergrund sein – und ich gehöre leider zu denen." Deshalb habe Jessica bereits in Erwägung gezogen, den Sender zu kontaktieren. "Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, ob ich da vielleicht nachhake. Aber ich dachte, die wissen schon, was sie machen", berichtete sie.

Jessica vertraue dem Sender und verstehe die Entscheidung. Sie könne sich nämlich vorstellen, dass es an ihr selbst lag. "Vielleicht habe ich zu wenig Show gemacht und dann hat es sich für die nicht ergeben, mehr von meinen Szenen reinzunehmen", vermutete die angehende Schauspielerin.

Anzeige

Instagram / jessica.gntm22.official Jessica Adwubi, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / jessica.gntm22.official Jessica Adwubi, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / jessica.gntm22.official Jessica Adwubi im März 2022 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de