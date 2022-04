Was haben sich die Let's Dance-Stars für die siebte Show ausgedacht? Noch acht Kandidaten sind im Kampf um den Titel "Dancing Star" 2022 im Rennen. Am Freitag muss einer von ihnen diesen Traum allerdings begraben. Und um nicht rauszufliegen, trainieren die Promis und ihre Tanzpartner dafür umso härter. Doch mit welchen Choreografien wollen sie ihr Talent dieses Mal unter Beweis stellen?

Wie RTL bekannt gibt, dreht sich am Freitag bei "Let's Dance" alles um das Thema Liebe. Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34) performen eine Salsa zu dem Song "Tu Amor" von Luis Fonsi (43). Timur Ülker (32) und Malika Dzumaev performen dagegen einen Wiener Walzer zu "Sex On Fire" von Kings of Leon. Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41) haben sich für einen langsamen Walzer zu "Say Something" von A Great Big World und Christina Aguilera (41) entschieden. Mike Singer (22) und Christina Luft (32) sowie Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34) zeigen einen Jive. Zu Stevie Wonders (71) "I Just called to say I love you" möchten Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (34) ihr Tanztalent zum Besten geben. René Casselly und Kathrin Menzinger (33) tanzen einen Tango zu "Assasin's Tango" von John Powel und Janin Ullman und Zsolt Sándor Cseke (34) einen Charleston zu "Bei mir bist du schön" von The Andrew Sisters.

In der kommenden Show müssen die Stars allerdings auch noch ein zweites Mal ran: Die Jurytänze stehen an. Das bedeutet, dass die Kandidaten in drei Gruppen aufgeteilt werden und mit Jorge Gonzalez (54), Motsi Mabuse (40) oder Joachim Llambi (57) einen weiteren Tanz darbieten.

