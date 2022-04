Georgina Fleur (32) will Maßnahmen gegen ihren Ex-Partner Kubilay Özdemir ergreifen. Der Unternehmer hatte die Influencerin vor wenigen Tagen heftig geschlagen. Die Dubai-Auswanderin hat nicht nur ein dickes Veilchen, sondern auch 0,5 Dioptrien ihrer Sehkraft verloren. Im Promiflash-Interview verriet die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin, dass das harte Konsequenzen für Kubilay in Bezug auf seinen Kontakt zur gemeinsamen Tochter haben werde: "Die Kleine muss geschützt werden. [...] Er soll sich schämen für das, was er uns angetan hat."

