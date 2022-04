Bucci hat mit den Nachwehen seines Love Island-Auftritts zu kämpfen. Der Ex-Kandidat legte in der Show ein äußerst respektloses Verhalten gegenüber den Islanderinnen an den Tag und wurde daraufhin in hohem Bogen aus der Sendung geworfen. Für seine Performance wird er nun von vielen Zuschauern kritisiert – jedoch erreichen den 31-Jährigen neben konstruktiver Kritik auch Hassnachrichten. Das nimmt Bucci ziemlich mit.

In einem Clip auf Instagram erzählte Bucci, dass er im Netz aufs Übelste beschimpft wird. "Das sind auch Sachen, die mich treffen, weil meine Mutter aktuell im Krankenhaus liegt – sie hat Krebs. Für mich ist es dann nicht einfach, diese Sachen zu lesen, bin ich ehrlich. Mir tut das auch weh. Ich bitte euch, einfach sachlich zu bleiben", appellierte er an seine Follower. Er könne damit zwar umgehen – beispielsweise jüngere Menschen würden derartige Sachen aber sicherlich schwer treffen: "Ihr wisst gar nicht, was für eine Kraft und Macht ihr habt, wenn ihr solche Sachen äußert und was es mit einem Menschen machen kann."

Außerdem war es Bucci wichtig zu betonen: "Ich möchte euch eins sagen: Ich kämpfe für Frauenrechte, ich bin für Gleichberechtigung und ich stehe für Liebe." Er verteidigte sich zudem mit: "Ich bin ein Herzensmensch und ich habe mein Herz am rechten Fleck."

