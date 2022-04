Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) sind noch nicht offiziell unter der Haube! Am Dienstagnachmittag sorgte eine kuriose Behauptung eines Insiders für Aufregung: Demnach haben sich die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit und ihr Partner nach den Grammy Awards in Las Vegas das Jawort gegeben. Auch der Besitzer einer Hochzeitskapelle bestätigte das. Kourtney und Travis hatten ihre Vermählung hingegen noch nicht publik gemacht. Jetzt kam auch raus: Die Vegas-Hochzeit war nur ein Fake und ist nicht rechtskräftig.

Das bestätigte die US-Amerikanerin jetzt höchstpersönlich auf ihrem Instagram-Account – und zwar mit einer Reihe von Fotos von der besonderen Zeremonie in der Wüstenstadt. Auf ein Hochzeitskleid hat die 42-Jährige demnach verzichtet – und auch Travis trug keinen schicken Anzug. Stattdessen haben sich die zwei für stylishe Lederjacken entschieden. "Es war einmal in einem fernen Land (Las Vegas) um 2 Uhr nachts nach einer epischen Nacht und etwas Tequila: Eine Königin und ihr hübscher König wagten sich in die einzig geöffnete Kapelle und ließen sich vermählen (ohne Lizenz)", schrieb Kourtney und fügte bedeutungsvoll hinzu: "Übung macht den Meister."

Dass es sich nicht um eine rechtskräftige Zeremonie, sondern nur eine spontane Fake-Hochzeit gehandelt hat – diese Vermutung äußerten auch schon Insider aus dem Bekanntenkreis der Turteltauben. Trotzdem freuen sich die Fans mit den beiden über den kleinen Spaß in der Grammy-Nacht. Auch Kim Kardashian (41) und viele weitere Promis kommentierten Kourtneys Hochzeitspost.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker, April 2022

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

